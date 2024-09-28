شوط واحد.. عبد المنعم يساهم في تعادل نيس السلبي مع لانس

شارك محمد عبد المنعم في شوط واحد بتعادل نيس مع لانس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وللمباراة الثانية شارك عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي هذا الموسم منذ انضمامه.

ومنع القائم فرصة التقدم للانس في الدقيقة 10.

وتحصل عبد المنعم على بطاقة صفراء في الشوط الأول في الدقيقة 28.

وفاز عبد المنعم بـ 5 صراعات ثنائية من أًصل في الشوط الأول، وشتت الكرة مرة وحيدة وتحصل على خطأ لصالحه.

كما أكمل 13 تمريرة صحيحة من أصل 14.

وخرج الدولي المصري بين شوطي المباراة وعوضه المخضرم دانتي في بداية الشوط الثاني.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لنيس في الدقيقة 63 وبعد العودة لتقنية الفيديو تمسك بقراره رافضا احتساب ركلة الجزاء.

وتألق برايس سامبا حارس لانس في التصدي لفرصة بابلو روازريو في الدقيقة 66.

وأكمل لانس الدقائق الـ 5 الأخيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد المغربي أنس زاروري لحصوله على إنذار ثاني.