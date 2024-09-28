خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه لضم عبد الله محمود وتشمبادي

أتم نادي بتروجت اتفاقه مع الثنائي عبد الله محمود مدافع المقاولون السابق والأوغندي آلان تشمبادي مدافع الداخلية السابق لتدعيم صفوف الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي وقع لمدة موسم 3 مواسم.

ويواصل بتروجت العائد مجددا للدوري الممتاز تدعيم صفوفه للمنافسة الموسم المقبل.

وانضم عبد الله محمود (26 عاما) لبتروجت قادما من حرس الحدود.

وسبق لمحمود الذي يشغل مركز قلب الدفاع اللعب بقمصان فرق طلائع الجيش ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

فيما ينشط تشمبادي في الدوري المصري منذ 2019 حيث ارتدى قميص فريقي الجونة ثم الداخلية.

وخاض الدولي الأوغندي البالغ 28 عاما ويشغل مركزي الظهير ولاعب الوسط 95 مباراة بقميص الفريق سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن بتروجت اتفق على ضم أحمد غنيم بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم.

كما أتم بتروجت الاتفاق مع عمر صلاح حارس مرمى الاتحاد السكندري للانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وضم أيضا بتروجت اللاعب زياد فرج من المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم، بالإضافة لعبد العزيز السيد قادما من البنك الأهلي.

وعاد بتروجت من جديد للدوري الممتاز بعد 5 مواسم في الدرجة الثانية، إذ تصدر ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي.