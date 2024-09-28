كرة طائرة - الصفقة الثالثة.. الأهلي يضم مصطفى جابر

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 19:50

كتب : حسام نور الدين

مصطفى جابر - كرة طائرة - الأهليب

أعلن الأهلي ضم مصطفى جابر لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة قادما من طلائع الجيش.

ويواصل الأهلي تدعيم الكرة الطائرة بعد ضم خالد عادل وإسلام عبد السميع.

كما جدد الأهلي تعاقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم.

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ومن المقرر أن تنطلق بطولة دوري الكرة الطائرة موسم 2024-25 يوم 16 نوفمبر المقبل.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدوري التمهيدي رفقة كل من: إيسترن كومباني - الترسانة - الزهور - إسكندرية للبترول - مركز شباب درنكة.

ويقام الدور التمهيدي من أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، وتتأهل الفرق الثلاثة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور المقبل.

وفاز الأهلي بلقبي الدوري والكأس في الكرة الطائرة.

ويشارك الأهلي هذا الموسم في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الهند.

وتستضيف الهند منافسات مونديال الأندية بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.

البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ألميريا.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.

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