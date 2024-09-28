السوبر بالمر التاريخي يقود تشيلسي للفوز على برايتون ومواصلة الانتصارات

قاد كول بالمر لاعب تشيلسي فريقه للفوز على منافسه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل بالمر 4 أهداف سوبر هاتريك لتشيلسي، بينما أحرز جورجينيو روتر وكارلوس باليبا ثنائية برايتون.

وبات بالمر أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الشوط الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح بالمر ثاني أكثر لاعب يسجل سوبر هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي مرتين، يسبقه فقط سيرجيو أجويرو بثلاث مرات.

وساهم بالمر في 43 هدفا لتشيلسي في الدوري الإنجليزي ما بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة.

وتمكن بالمر من تسجيل 10 أهداف من ركلات ترجيح بنسبة نجاح 100%.

وللمباراة الثالثة على التوالي يحقق تشيلسي الفوز في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار على بورنموث ووست هام والآن برايتون، ليواصل إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي نتائجه المميزة.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.

افتتح روتر التسجيل في الدقيقة السادسة بعد ضربة رأسية متقنة.

تعادل أبيض

تعادل بالمر لتشيلسي في الدقيقة 20 إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

هدف محتسب

أحرز بالمر هدف التعادل وتم احتسابه في الدقيقة 21 مستفيدا من خطأ المدافع بعد عرضية نيكولاس جاكسون.

تدخل تقنية الفيديو

تدخلت تقنية الفيديو بعدما تمكن جادون سانشو من تسجيل هدف التقدم وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

بالمر يمارس هوايته

مارس بالمر هوايته المفضلة بتسجيله ركلات الجزاء في الدقيقة 27 بعدما حصل عليها زميله سانشو.

هدف رائع

استطاع بالمر من تسجيل الهدف الثالث والهاتريك بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31.

تقليص الفارق

قلص باليبا الفارق في الدقيقة 36 بعد خطأ فادح من روبرت سانشيز في التمرير لتذهب إلى كارلوس باليبا ويسجلها.

السوبر بالمر

أحرز بالمر هدفه الرابع ليكون السوبر هاتريك في الدقيقة 41 بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

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