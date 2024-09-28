مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي

كشف مصدر من الأهلي كيف سيتعامل النادي مع خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، وموقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات الجديدة خلال الفترة المقبل.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي بركلات الترجيح في السعودية بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الخسارة واردة في كرة القدم ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات، ندرس الآن أسباب الخسارة ولكن مع التأكيد على كل من:

1- كولر مدرب قدير ولم يخذل الأهلي منذ التعاقد معه ولن نتعامل معه بسياسة رد الفعل وسنوفر له كل الدعم والمساندة لتحقيق كل البطولات التي يشارك فيها الفريق والمنافسة بقوة على الألقاب والبداية من السوبر المحلي.

2- سيتم توقيع لائحة الخسارة على اللاعبين مثلما يتم مكافأة الفريق في حالة الفوز.

3- سندرس حالة كل لاعب بشكل منفرد ومن بدر منه أي استهتار سيتم معاقبته بخلاف عقوبة الخسارة.

4- الإدارة لا تستطيع فرض أي لاعب على المدرب وأعلنا ذلك بشكل رسمي مع تأجيل حسم ملف الأجنبي الخامس ليناير، وحتى الآن كولر لم يغير رأيه.

5- لا يوجد توجه بدعم الفريق بصفقات محلية حتى الآن بناء على رؤية كولر.