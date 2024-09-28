مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف المشاركة في كأس العرب

أوضح مصدر من منتخب مصر موافقة حسام حسن المدير الفني لـ الفراعنة على المشاركة في كأس العرب.

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "حسام حسن أخطر اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في كأس العرب حال إقامتها".

ومن المنتظر أن تنظم قطر البطولة في 2025 ولم يتم تحديد الموعد النهائي للبطولة حتى الآن.

وسبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

ويستعد منتخب مصر حاليا لمواجهتي موريتانيا في شهر أكتوبر المقبل ضمن الجولتين 3 و4 في تصفيات أمم إفريقيا 2025.