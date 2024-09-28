عمر فرج: جماهير الزمالك أبهرتني وأشكرهم على الدعم

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 18:42

كتب : إبراهيم رمضان

عمر فرج - الزمالك

أبدى عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي مؤكدا على أن الجمهور الأبيض جعله يشعر بالانبهار.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عمر فرج في تصريحات للمركز الإعلامي : "سعيد بتحقيق الفوز في أول مباراة لي مع الزمالك أمام الأهلي وتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، وسعادتي الأكبر بأنني ساهمت في الهدف الذي سجله ناصر منسي وساعدت فريقي على العودة للمباراة والتتويج باللقب في النهاية".

وأضاف المهاجم الفلسطيني الدولي قائلاً "قبل المباراة كان كل ما يشغلني هو كيفية مساعدة فريقي، وعندما أشارك أكون جاهزاً وأن يكون لي دور في الملعب وهو ما حدث في لقاء السوبر الإفريقي".

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وتابع فرج "كنت منبهراً بالمشهد الخاص بجماهير الزمالك، وأشكرهم على الدعم لانهم يقدمون لنا دوراً كبيراً من دعم ومساندة في كل مكان، وهو ما يجعلني أسعى لبذل أقصى جهد من أجلهم".

وانضم عمر فرج للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك عمر فرج السوبر الإفريقي
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