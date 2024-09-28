أسرع هدف في الدوري.. إنتر يستفيق من خسارة الدربي ويفوز على أودينيزي بصعوبة

عاد إنتر ميلان مرة أخرى إلى طريق الانتصارات بتحقيق الفوز على منافسه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دافيدي فراتيزي ولاوتارو مارتينيز (2) أهداف إنتر، بينما أحرز ثنائية أودينيزي كل من كريستيان كابازيلي ولورينزو لوكا.

وخسر إنتر المباراة الماضية ضد ميلان في دربي الغضب بهدفين مقابل هدف وقبلها كان قد تعادل مع مونزا بهدف لكل فريق.

وأحرز فراتيزي أسرع هدف في الدوري الإيطالي الموسم الحالي بعد 42 ثانية فقط.

وكذلك تمكن لاوتارو من تسجيل أول هدف له في الدوري خلال الموسم الجاري.

ووصل إنتر للنقطة 11 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة العاشرة في المركز الخامس.

وافتتح فراتيزي أهداف المباراة في الثانية 42 من صناعة ماتيو دارميان ويتمكن فراتيزي من تسديد كرة أرضية في شباك أودينيزي.

وتعادل كابازيلي في الدقيقة 35 من ضربة رأسية.

وتقدم لاوتارو مرة أخرى لإنتر في الدقيقة الثالثة في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بعد عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو.

وعاد لاتارو لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعد تمريرة من ماركوس تورام.

وقلص لوكا الفارق لأودينيزي في الدقيقة 83 بعد انفراد بالمرمى.

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