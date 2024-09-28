انتهت الدوري الفرنسي - لانس (0)-(0) نيس.. تعادل سلبي
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لانس ضد نيس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
ويبدأ محمد عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق.
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
--
نهاية اللقاء بالتعادل السلبي
ق 46: خروج عبد المنعم بين شوطي اللقاء وتعويضه بدانتي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 28: بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بعد عرقلة لاعب الخصم
ق 10: القائم يمنع الهدف الأول للانس
بداية اللقاء
نرشح لكم
الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون الدوري الإماراتي - النني يشارك في عودة الجزيرة للانتصارات بثلاثية ضد النصر بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره شوط واحد.. عبد المنعم يساهم في تعادل نيس السلبي مع لانس عبد المنعم أساسي مع نيس في مواجهة لانس نجم النصر مهدد بالغياب أمام الريان في دوري أبطال آسيا الدوري السعودي - أوباميانج يعمق جراح أهلي جدة.. وبنزيمة يقلب الطاولة على الخليج في غياب شريف بمشاركة عبد القادر.. بن مالانجو يخطف نقطة قاتلة لقطر من أم صلال