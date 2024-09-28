كرة يد - بقيادة الدرع.. فيزبريم يكتسح تاوباتي قبل لقاء الزمالك في كأس العالم للأندية

اكتسح فيزبريم المجري خصمه تاوباتي البرازيلي 43-17 في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2024.

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية حيث تستضيف مصر نهائيات النسخة الجارية.

وتعد تلك المباراة ضمن مجموعة الزمالك.

وكان الزمالك قد فاز على بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 30-25.

وسجل يحيى الدرع 3 أهداف في اللقاء من أصل 4 تسديدات بقميص فيزبريم.

وتصدر فيزبريم الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الزمالك، فيما تذيل الفريق البرازيلي الترتيب وودع البطولة.

وسيلتقي الزمالك غدا الأحد مع فيزبريم في الخامسة والنصف مساءً، وسينفرد الفائز بالصدارة وبطاقة التأهل المباشر لنصف النهائي.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.