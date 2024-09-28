ناصر منسي: أخبرت زياد كمال أنني سأسجل في الأهلي

كشف ناصر منسي مهاجم الزمالك عن توقعه التسجيل في شباك الأهلي في السوبر الإفريقي.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال ناصر منسي في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "توقعت أن أسجل هدفاً في مرمى الأهلي منذ أسبوع، وأخطرت زياد كمال بأنني سأسجل في شباك الأهلي في الدقيقة 85".

وأضاف مهاجم الزمالك "أشكر كل من انتقدني خلال الفترة الماضية لأن ذلك دفعني للاجتهاد والتدريب بجدية وبذل أقصى جهد، من أجل الظهور بأفضل شكل مع الزمالك".

وأكد ناصر منسي "الفوز على الأهلي له طعم آخر، ويكون أكثر متعة عندما يكون الفوز مصحوباً بالتتويج ببطولة".

واختتم قائلاً "كل زملائي اجتهدوا خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز، و أشكر اللاعبين والجهاز الفني على دعمهم الدائم لي وثقتهم في قدراتي".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل ناصر منسي هدف تعادل الزمالك بعد دخوله المباراة في الشوط الثاني.