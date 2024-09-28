عبد المنعم أساسي مع نيس في مواجهة لانس

أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس.

ويلتقي نيس مع لانس على ملعب الأخير في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل الأساسي تواجد محمد عبد المنعم لثاني مرة منذ الانضمام للفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارسين بولكا.

الدفاع: محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي – مويس بومبيتو.

الوسط: أنتوان ميندي – بابلو روزاريو – هشام بوداوي – علي العابدي.

الهجوم: بدر الدين بو عناني – إيفان جوساند – جيريمي بوجا.

ويحتل نيس المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل لانس المركز الرابع برصيد 9 نقاط.