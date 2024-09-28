انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(2) برايتون

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي مع برايتون على ملعب ستامفورد بريدج بعد قليل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 9 نقاط.

أخبار متعلقة:
بعد غياب 40 يوما.. تشيلسي يستعيد لافيا أمام برايتون كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد كأس الرابطة - هاتريك نكونكو يقود تشيلسي لاكتساح بارو.. وسيتي يتجاوز واتفورد انتصار غاب 7 سنوات.. جاكسون وبالمر يقودان تشيلسي للفوز على وست هام بثلاثية

لمتابعة مباراة تشيلسي أمام برايتون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 70: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 69: جوووووول مارك كوكوريا

ق 48: إنقاذ رائع من ويبستر مدافع برايتون بعدما سدد نيكولاس جاكسون كرة في المرمى الخالي، لينقذها ويبستر ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: روبرت سانشيز يتصدى لتسديدة داني ويلبيك الأرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 41: جوووووووول بالمر وسوبر هاتريك بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

ق 38: مادويكي يهدر فرصة لا تضيع بعد تسديدة في الشباك الخارجية من داخل منطقة الجزاء.

ق 36: جووووووول بعد خطأ فادح من روبرت سانشيز في التمرير لتذهب إلى كارلوس باليبا ويسجلها.

ق 31: جوووووووول بالمر والهاتريك من ركلة حرة مباشرة.

ق 28: جووووووول بالمر من نقطة الجزاء.

ق 27: ضربة جزاء لتشيلسي عن طريق سانشو.

ق 23: سانشو يسجل هدفا جديدا من مرتدة سريعة وتقنية الفيديو تتدخل

ق 21 بالمر يسجل هدف التعادل مستفيدا من خطأ المدافع بعد عرضية جاكسون

ق 20 هدف غير محتسب لبالمر بسبب التسلل

ق11 عرضية خطيرة من جادون سانشو داخل منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من حارس برايتون

ق6 الهدف الأول لنادي برايتون بعد ضربة رأسية متقنة من جيورجينو

انطلاق المباراة

تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة السوبر بالمر التاريخي يقود تشيلسي للفوز على برايتون هدايا ساكا تقود للصدارة.. أرسنال ينتصر في الثواني الأخيرة على ليستر سيتي أسرع هدف في الدوري.. إنتر يستفيق من خسارة الدربي ويفوز على أودينيزي بصعوبة تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون مباشر الدوري الفرنسي - لانس (0)-(0) نيس.. الشوط الثاني عبد المنعم أساسي مع نيس في مواجهة لانس مؤتمر سيميوني: الدربي داخل الملعب فقط.. وريال مدريد افتقد كروس
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر بالمر التاريخي يقود تشيلسي للفوز على برايتون 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدايا ساكا تقود للصدارة.. أرسنال ينتصر في الثواني الأخيرة على ليستر سيتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 33 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف المشاركة في كأس العرب 43 دقيقة | منتخب مصر
عمر فرج: جماهير الزمالك أبهرتني وأشكرهم على الدعم 46 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
أسرع هدف في الدوري.. إنتر يستفيق من خسارة الدربي ويفوز على أودينيزي بصعوبة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 3 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري 4 تصنيف أبطال إفريقيا - الأهلي على رأس مجموعة وبيراميدز ثانيا.. وصراع عربي محتمل