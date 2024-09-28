انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(2) برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي مع برايتون على ملعب ستامفورد بريدج بعد قليل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 9 نقاط.

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انتهت

ق 70: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 69: جوووووول مارك كوكوريا

ق 48: إنقاذ رائع من ويبستر مدافع برايتون بعدما سدد نيكولاس جاكسون كرة في المرمى الخالي، لينقذها ويبستر ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: روبرت سانشيز يتصدى لتسديدة داني ويلبيك الأرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 41: جوووووووول بالمر وسوبر هاتريك بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

ق 38: مادويكي يهدر فرصة لا تضيع بعد تسديدة في الشباك الخارجية من داخل منطقة الجزاء.

ق 36: جووووووول بعد خطأ فادح من روبرت سانشيز في التمرير لتذهب إلى كارلوس باليبا ويسجلها.

ق 31: جوووووووول بالمر والهاتريك من ركلة حرة مباشرة.

ق 28: جووووووول بالمر من نقطة الجزاء.

ق 27: ضربة جزاء لتشيلسي عن طريق سانشو.

ق 23: سانشو يسجل هدفا جديدا من مرتدة سريعة وتقنية الفيديو تتدخل

ق 21 بالمر يسجل هدف التعادل مستفيدا من خطأ المدافع بعد عرضية جاكسون

ق 20 هدف غير محتسب لبالمر بسبب التسلل

ق11 عرضية خطيرة من جادون سانشو داخل منطقة الجزاء ولكن تصدي رائع من حارس برايتون

ق6 الهدف الأول لنادي برايتون بعد ضربة رأسية متقنة من جيورجينو

انطلاق المباراة