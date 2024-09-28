مؤتمر سيميوني: الدربي داخل الملعب فقط.. وريال مدريد افتقد كروس

يضع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو تركيزه الكامل على ما سيدور داخل الملعب فقط خلال مواجهة ريال مدريد في دربي العاصمة الإسبانية.

ويحل الفريق الملكي ضيفا على أتليتكو مدريد مساء الأحد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "ضيق الوقت؟ "أنا لا أنظر إلى ذلك، عندما ذهبنا للعب ضد بلباو في نصف نهائي الكأس، كان لديهم 5 أيام راحة، وكان لدينا يومين. لا أحد يتذكر ذلك".

وأضاف "أُبعد نفسي عن أي شيء ليس له علاقة بالتحضير للمباراة. ما أفهمه أن الدربي يجب أن يُلعب داخل الملعب فقط".

وشدد "التوتر قبل الدربي؟ أشعر دائما بالتوتر والقلق والحماس منذ المباراة الأولى لي مع أتليتكو ضد ملقا، لم يتغير شيء بالنسبة لي".

وأتم "ريال مدريد لاعبا مهما مثل توني كروس، الذي يحظى بإعجاب جميع المدربين. أعتقد أنهم يبحثون عن لاعب يمكنه منحهم نفس الجودة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو ثالث الترتيب.

فيما يتصدر برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الجولات السبع الماضية.