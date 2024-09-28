تشكيل تشيلسي - سانشو أساسي مجددا.. وعودة جوستو أمام برايتون
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:15
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.
ويلتقي تشيلسي مع برايتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب جادون سانشو في التشكيل الأساسي لتشيلسي للمرة الثانية على التوالي.
وأجرى ماريسكا تبديل وحيد عن مواجهة وست هام بالجولة الماضية، بالدفع بجوستو في مركز الظهير الأيمن على حساب توسين أدارابيويو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.
الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.
ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 9 نقاط.
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