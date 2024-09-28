"الرمز الأبدي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب شيكابالا عبر فيسبوك: "إلى جمهور الزمالك، أنتم القصة التي لا تنتهي، أنتم الحكاية التي تُروى للأجيال، أنتم الوفاء الذي يُدرّس. بين جدران هذا النادي، سُطرت أسماؤكم بحروف من نور، ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق، بل لأنكم النبض الذي يحركه، والروح التي تبث الحياة في أوصاله. أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة، في كل هتاف، في كل دمعة فرح أو حزن".

"يا جمهور الزمالك، عبر السنوات والعقود، كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعاب، والتحديات. أنتم الفارس وانتم القوس والسهم ، ومن حولتم كل عثرة إلى قفزة نحو المجد. لا يمكن أن نصفكم بمشجعين فقط؛ أنتم اللاعب رقم واحد، أنتم المحاربون في المدرجات، والجنود في الميادين".

"عندما نتحدث عن الزمالك، نتحدث عنكم. أنتم الرمز الأبدي للنادي، أنتم من حول الحب لنادي الزمالك إلى عقيدة، وإلى قصة خالدة تُروى في كل زاوية من هذا الكوكب. ليس فقط بسبب انتصاراتكم، ولكن بسبب ولائكم الذي لم يتزعزع، إخلاصكم الذي لا يعرف الحدود، وحبكم الذي يبقى دائمًا، في كل الظروف.

أنتم الذين علمتمونا أن الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط، بل في العطاء الذي لا ينضب، وفي الوفاء الذي لا يُقدّر بثمن. في أوقات الفرح، كنتم الفرحة المضاعفة، وفي أوقات الشدة، كنتم الدعم والسند. إذا كانت البطولات تُكتب على الورق، فإنكم البطولة التي تُحفر في القلوب".

"لذلك، لا يوجد لقب يليق بكم أكثر من "الرمز الأبدي". أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق لهذا النادي، وأنتم الحقيقة التي تُشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك. أنتم الفخر والاعتزاز، ومن دونكم، لا نكون نحن".

وأتم "من قلوبنا إلى قلوبكم، شكرًا لكم على كل شيء. أنتم الأسطورة، وأنتم التاريخ، وأنتم المستقبل. وأنتم الرمز الأبدي للزمالك.

عاش الزمالك عاش جمهوره. اعظم جمهور في العالم وفخور اني احد ابنائه كلاعب وأحد مشجعينه في المدرجات".

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك في المسابقة بعد سنة 2020 والخامس في تاريخه.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

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الزمالك وجه االشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الجائزة المالية التي قدمها موسم الرياض للنادي.

وتبلغ القيمة المالية للمكافأة 1.5 مليون دولار وفقا لما أعلنه الزمالك في البيان.

كما نال الزمالك نصف مليون دولار هي الجائزة الرسمية للمسابقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.