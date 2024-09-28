مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا جاهز.. وملعب أتليتكو مدريد معقد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن جاهزية لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا لخوض مواجهة أتليتكو مدريد المرتقبة.

واستعاد ريال مدريد لاعبه إدواردو كامافينجا بعد غياب لنحو شهر ونصف بسبب الإصابة.

وبذلك أصبح الدولي الفرنسي جاهزا لخوض مباراة دربي مدريد ضد أتليتكو مدريد الأحد المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "تنتظرنا مباراة صعبة للغاية. أتلتيكو مدريد تحسن كثيرا، لقد قام بتحسين فريقه وأعتقد أنه سيقاتل معنا على اللقب حتى النهاية".

وكشف "كامافينجا متاح، لقد تعافى بشكل جيد، ويمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة أو أكثر".

وشدد "علينا أن نتجنب أخطاء العام الماضي، هذا أمر واضح. لدينا خطة، دعونا نرى ما إذا كانت ستسير على ما يرام".

وأتم "ملعب متروبوليتانو معقد للغاية وعلينا تحسين الأرقام خلال مبارياتنا على أرضيته".

ويحل الفريق الملكي ضيفا على أتليتكو مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو ثالث الترتيب.

فيما يتصدر برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الجولات السبع الماضية.