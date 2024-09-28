نجم النصر مهدد بالغياب أمام الريان في دوري أبطال آسيا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان القطري

بات الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر مهددا بالغياب عن مواجهة الريان القطري بدوري أبطال آسيا.

ويلعب النصر أمام الريان يوم الإثنين ضمن الجولة الثانية من دور أبطال آسيا للنخبة.

وقال ستيفانو بيولي مدرب النصر في تصريحات للصحفيين: " إصابة لابورت ليست خطيرة، لكن على الأغلب لن يلعب المباراة المقبلة، سنريحه لما بعدها".

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وتعرض لابورت للإصابة أمام الوحدة، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وفاز النصر على الوحدة بهدفين دون رد في خامس جولات الدوري السعودي للمحترفين.

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ويضم الريان بين صفوفه النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المعار من طرابزون سبور التركي.

كما يضم الريان بين صفوفه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

النصر تعادل في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي، فيما خسر الريان أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-1.

الريان القطري تريزيجيه لابورت
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