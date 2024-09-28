قائمة برشلونة - استمرار غياب دي يونج ضد أوساسونا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه أوساسونا مساء اليوم.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويدخل فليك بدون تغييرات عن القائمة التي خاضت المباراة الماضية باستمرار غياب فرينكي دي يونج وجافي ورونالد أراوخو ومارك أندري تير شتيجن.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا - أندير أسترالاجا – أرون ياكوبيشفيلي.

الدفاع: باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا.

الوسط: بيدري – بابلو توري – مارك كاسادو – باو فيكتور – جويلي فيرنانديز – توني فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – لامين جمال.

ويسعى برشلونة لاستمرار الانتصارات بعد الفوز في أول 7 مباريات بالدوري محققا العلامة الكاملة ومتصدرا للدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة أوساسونا االدوري الإسباني
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