للاعتداء على مصور.. إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين مع الأرجنتين

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

أعلن الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم إيقاف حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لمدة مباراتين.

الإيقاف جاء بسبب اعتداء الحارس على مصور مباراة فريقه ضد كولومبيا الماضية بتصفيات كأس العالم 2026.

كان منتخب كولومبيا قد فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات.

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وبذلك الإيقاف سيغيب حارس أستون فيلا عن فترة التوقف الدولي المقبلة كونها ستتكون من مباراتين فقط.

وسيغيب مارتينيز عن مواجهتي فنزويلا وبوليفيا في التصفيات.

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.

وتوج مارتينيز مع الأرجنتين بأربع بطولات دولية أهمها كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا في نسختين متتاليتين.

وحصل مارتينيز على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022.

إيميليانو مارتينيز الأرجنتين
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