بعد غياب 40 يوما.. تشيلسي يستعيد لافيا أمام برايتون

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

روميو لافيا

يستعيد تشيلسي خدمات روميو لافيا لاعب وسط الفريق خلال مواجهة برايتون.

ويلعب تشيلسي أمام برايتون مساء السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي للصحفيين: "لافيا متاح لمباراة السبت، الوحيد الذي سيغيب هو رييس جيمس الذي لا يزال غائبا ولا توجد مستجدات حقيقية بشأنه في الوقت الحالي".

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وأضاف "سنرى ما إذا كان لافيا يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة. لكن الشيء الأكثر أهمية هو عودته أخيرا".

ويغيب لافيا، الذي شارك آخر مرة في هزيمة تشيلسي 0- 2 أمام مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، عن الملاعب منذ 40 يوما.

وغاب لافيا عن مباريات تشيلسي الماضية، إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

بينما يتواجد برايتون في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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