مدرب أهلي جدة: ركلة الجزاء مشكوك فيها.. وطلباتي لم يتم تلبيتها

أعرب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة عن أسفه الشديد عقب خسارة فريقه أمام القادسية.

وعمق نادي القادسية جراح منافسه أهلي جدة، بعد أيام من تودعيه لكأس ملك السعودية على يد الجندل أحد أندية القسم الثاني.

وقال يايسله في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "يوم جديد صعب بعد الخروج من الكأس ، وأنا مسؤول عما حصل، كنا ننتظر مباراة صعبة ولكن لم نترقب الخسارة".

وأضاف " إدارة النادي تحاول دعمنا بكل ما تملك، لكن أرى أن هناك عدم تلبية لبعض ما أطلب كما ذكرت من لاعبين احتاجهم لدعم الفريق".

وتابع "أحترم حكم المباراة، كانت ركلة الجزاء مشكوك فيها، وبعيدا عن الخسارة أنا طلبت لاعبين لكن لم يتحقق كل ما أردته".

وأتم "أحترم اللاعبين بفريقي ولا أقلل منهم ولكن لم تلبى بعض المطالب التي كنت أهدف للتعاقد معها".

وفاز القادسية على أهلي جدة بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 43.

video:1

القادسية حقق الفوز الرابع له تاريخيا على حساب أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة، عاد القادسية إلى طريق الانتصارات عقب تعثره في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الشباب 0ـ1، والتعادل دون أهداف مع الأخدود.

ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات.