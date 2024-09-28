زيزو: في كل مرة أرتدى هذا القميص أشعر بالفخر.. وشكرا لجماهير الزمالك

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - الأهلي - السوبر الإفريقي

أرسل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك رسالة إلى جماهير فريقه بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح وعقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستاجرام: "وبعد التوفيق من الله أولا، كل مرة أرتدي قميص الزمالك أشهر بالفخر بارتداء نادي يملك أوفى وأعظم جماهير في العالم، جماهير تعلم العالم معنى الوفاء ومعنى كلمة انتماء لكيات مهما كانت نتائجه".

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"ستبقى جماهير الزمالك هي السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك في القمة اسما ومكانا وقيمة، شكرا لكم على كل بطولة دخلت النادي لأنكم السببا بها وشكرا لوجودكم لأن الكرة لا طعم لها بدونكم وشكرا لإعطائي الشرف والفخر الأبدي لأنني كنت واحد منكم في يوم من الأيام".

"أحبكم جدا وأفرح لفرحكم وأشعر بالقهر لحزنكم، مبارك لكم بطولة أنت أكثر من تستحقونها ومبارك لزمالكنا العظيم ومبارك للاعبين العظماء على الكفاح والجهد وكل نقطة عرق، شكرا للجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة وإن شاء الله مزيد من توفيق الله والبطولات في الأشهر والسنوات المقبلة، لن تسير وحدك أبدا".

" مش هتمشي في يوم لوحدك احنا طول العمر جنبك ناس كتير بتموت في حبك يا يا يا زمالك".

وشارك زيزو في المباراة بالكامل ولم يسدد ركلة الترجيح نظرا لفوز الزمالك وقبلها، وارتدى زيزو شارة القيادة خلال المباراة بعد خروج عمر جابر.

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