مواعيد مباريات السبت 28 سبتمبر - نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.. وقمة في ألمانيا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ضد دينامو زغرب

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نوتينجهام فورست × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

إيفرتون × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

تشيلسي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

برينتفورد × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

أرسنال × ليستر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × ليجانيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال سوسيداد × فالنسيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × إنتر ميلان.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

جنوى × يوفنتوس.. 7:00 مساء - بو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × أتالانتا.. 9:45 مساء - بو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

العروبة × ضمك.. 6:50 مساء - تطبيق شاهد.

الخلود × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فولفسبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

لايزبج × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

ماينز × هايدنيهمايم.. 4:30 مساء.

فرايبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء.

بروسيا مونشنجلادباخ × يونيون برلين.. 4:30 مساء.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

لانس × نيس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لو هافر × ليل.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

موناكو × مونبلييه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري البرتغالي

إشتريلا أمادورا × موريرينسي.. 5:30 مساء.

بنفيكا × جل فيسينتي.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الإنجليزي الدوري الألماني مواعيد مباريات السبت
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