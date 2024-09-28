مواعيد مباريات السبت 28 سبتمبر - نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.. وقمة في ألمانيا
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 10:44
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
نوتينجهام فورست × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
إيفرتون × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
تشيلسي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
برينتفورد × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
أرسنال × ليستر.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ولفرهامبتون × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
خيتافي × ديبورتيفو ألافيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
رايو فايكانو × ليجانيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال سوسيداد × فالنسيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × إنتر ميلان.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
جنوى × يوفنتوس.. 7:00 مساء - بو ظبي الرياضية بريميوم 1.
بولونيا × أتالانتا.. 9:45 مساء - بو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
العروبة × ضمك.. 6:50 مساء - تطبيق شاهد.
الخلود × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فولفسبورج × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
لايزبج × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
ماينز × هايدنيهمايم.. 4:30 مساء.
فرايبورج × سانت باولي.. 4:30 مساء.
بروسيا مونشنجلادباخ × يونيون برلين.. 4:30 مساء.
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
لانس × نيس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
لو هافر × ليل.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
موناكو × مونبلييه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري البرتغالي
إشتريلا أمادورا × موريرينسي.. 5:30 مساء.
بنفيكا × جل فيسينتي.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
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