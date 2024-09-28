الدوري الفرنسي - باركولا يقود باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة أمام رين

قاد برادلي باركولا فريقه باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة 3-1 على ستاد رين في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وابتعد الفريق العاصمي في الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن أولمبيك مارسيليا.

فيما توقف رصيد رين عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وتقدم باريس عن طريق ماركينيوس لكن الهدف ألغي في الدقيقة 5 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 30 تقدم باريس بهدف باركولا من صناعة عثمان ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني سجل لي كانج إن في الدقيقة 58.

وأكمل باركولا الثلاثية في الدقيقة 68 من صناعة أشرف حكيمي.

وانفرد باركولا بصدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 6 أهداف من 6 مباريات.

وقلص أرنود كاليموندو الفارق في الدقيقة 75 من علامة الجزاء.

وألغت تقنية الفيديو في الدقيقة 88 هدفا جديدا لرين، لتنتهي المباراة بفوز كتيبة لويس إنريكي.

video:1