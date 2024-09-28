الدوري الإيطالي - ثلاثية في 5 دقائق.. ميلان ينتصر على ليتشي ويرتقي للصدارة مؤقتا

حقق ميلان لأول مرة انتصارين متتاليين هذا الموسم بالفوز على ليتشي بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ولأول مرة يحقق ميلان انتصاريين متتاليين هذا الموسم في الجميع المسابقات بعدما فاز في الدربي الأسبوع الماضي ضد إنتر بنتيجة 2-1.

وسجل الروسونيري أهدافه الـ 3 في 5 دقائق.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل برأسية بعد ركلة حرة نفذها ثيو هيرنانديز في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 41 أضاف ثيو الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية متقنة من رافائيل لياو.

وفي الدقيقة 43 أنهى كريستيان بوليسيتش سلسلة من الفرصة المهدرة بالكرة في الشباك مضيفا الهدف الثالث.

وارتقى الأمريكي لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 أهداف بالتساوي مع ماتيو ريتيجي وماركوس تورام.

وفي الدقيقة 80 وبعد 5 دقائق من مشاركته أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه دافيدي بارتيساجي بعد تدخل قوي على لاعب الخصم.

وارتقى ميلان للمركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن تورينو المتصدر.

فيما ظل ليتشي في المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.

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