الدوري السعودي - أوباميانج يعمق جراح أهلي جدة.. وبنزيمة يقلب الطاولة على الخليج في غياب شريف

عمق نادي القادسية جراح منافسه أهلي جدة، بعد أيام من تودعيه لكأس ملك السعودية على يد الجندل أحد أندية القسم الثاني.

وفاز القادسية على أهلي جدة بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 43.

القادسية حقق الفوز الرابع له تاريخيا على حساب أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة، عاد القادسية إلى طريق الانتصارات عقب تعثره في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الشباب 0ـ1، والتعادل دون أهداف مع الأخدود.

ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات.

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ريمونتادا اتحاد جدة

في المقابل حول اتحاد جدة بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة تأخر فريقه أمام الخليج إلى فوز برباعية.

وفاز الاتحاد على الخليج 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وسجل خالد ناري هدف تقدم نادي الخليج عند الدقيقة الخامسة، وعدل بنزيمة النتيجة في الدقيقة 49.

وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 59 بيرجوين وحامد الغامدي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و 5+90.

الخليج افتقد خدمات المهاجم المصري محمد شريف خلال المباراة بسبب الإصابة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال، في حين بقي الخليج على نقاطه الأربع في المركز الـ13.

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