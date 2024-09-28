عمرو أدهم: لهذه الأسباب استحق الزمالك الفوز.. وحقيقة رفض اتحاد الكرة قيد بوبيندزا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك

أبدى عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك سعادته بالفوز على الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقال أدهم في تصريحاته لقناة صدى البلد: "بشكل موضوعي إن عدنا لإحصائيات المباراة سنجد استحواذ الزمالك وتمريراته ومحاولاته على المرمى أعلى كثيرا".

وأضاف"أعتقد أن الفوز مستحق لنادي الزمالك وجماهيره".

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وأوضح "المباراة كانت صعبة بالطبع أمام الأهلي وهو فريق كبير، ولكن لدينا جهاز فني كبير ولاعبينا كانوا رجالا".

وعن قضية الجابوني آرون بوبيندزا الذي تراجع عن اتفاقه مع الزمالك وانتقل إلى رابيد بوخارست الروماني قال: "قريبا سنعلن عن إجراءاتنا في قضية بوبيندزا. هذه الأمور نسير فيها بخطوات دقيقة لضمان حقوق النادي القانونية".

وكشف "حصولنا على بطاقة اللاعب الدولية يعني سلامة أوراقنا ووجود التعاقد، ولا صحة لرفض اتحاد الكرة طلبنا بقيد اللاعب لأننا لم نطلب منه ذلك من الأساس".

وحسم الزمالك كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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