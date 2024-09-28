السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد

إذا كنت قرأت المعطيات وراجعت تفاصيل المباريات الأخيرة للأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر، فالطبع أنت شاهدت مباراة خالفت كل ما سبق.

الزمالك توج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

لكن هل توقعت أن يكون أكرم توفيق لاعب الوسط المدافع مفتاح الحصول على ركلة جزاء الأهلي؟

هل توقعت أن يرتكب حمزة المثلوثي صاحب الأداء الثابت مع الزمالك خطأ مثلما فعل في تدخله على أكرم توفيق؟

هل توقعت أن ينجح الزمالك في إيقاف ظهيري الأهلي، خاصة الوافد الجديد يحيى عطية بعد انطلاقته الصاروخية مع الفريق الأحمر خلال مواجهة جور ماهيا؟

وفي النهاية هل توقعت أن يسجل ناصر منسي هدف التعادل من اللمسة الأولى بعد نزوله؟

ومن المباراة هناك عدة أشياء تعلمناها أبرزها أنها مباراة الرجل الذي لم يتوقعه أحد.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير أبرز ملامح مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

استحواذ ولكن

جوزيه جوميز مدرب الزمالك واصل ظهوره الجيد على مستوى الاستحواذ والسيطرة على الكرة خلال مباريات القمة.

أداء الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر كان جيدا رغم الخسارة، وبالطبع كان أفضل عندما فاز على غريمه بالدور الأول من الموسم المنصرم بمسابقة الدوري، إذا ما قدمه الزمالك بقيادة جوميز في ثالث مبارياته أمام الأهلي لم يكن وليد الصدفة.

الزمالك استحوذ على الكرة بنسبة 57% مقابل 43% للنادي الأهلي.

ولكن آفة الزمالك تحت قيادة جوميز أمام الأهلي استمرت، وتمثل ذلك في الاستحواذ دون خطورة حقيقة على مرمى المنافس.

الزمالك صنع 4 فرص للتهديف في الشوط الأول، لكنه لم يسدد أى تسديدة صحيحة على مرمى الأهلى في الشوط الأول.

الأمر قد يبدو طبيعيا إذ لم يسد أحمد مصطفى زيزو أي تسديدة من بين المحاولات الأربعة.

الزمالك كان أفضل نسبيا لكن خطأ غير متوقع من حمزة المثلوثي وتدخل يحمل جزء من التهور غير المعتاد من المدافع التونسي جعل أفضلية الزمالك تذهب هباء.

مفاجأة كولر

في المقابل لم يبدأ الأهلي المباراة بصورته الهجومية المعتادة تحت قيادة مارسيل كولر.

محمد هاني حتى خروجه في الدقيقة 25 لم يقدم أي إضافة هجومية، وعمر كمال الذي حل بدلا منه لم يكن أفضل حالا.

الصدمة الأكبر جاءت من الجهة اليسرى التي تواجد بها المغربي يحيى عطية الذي علقت عليه جماهير الأهلي آمال عريضة خاصة بعد صناعته لهدفين من أصل 3 أهداف خلال مباراة المارد الأحمر الأخيرة ضد جور ماهيا الكيني.

وعليك أن تتخيل أن الأهلي لم يرسل أى كرة عرضية فى الشوط الأول، وتلك المرة الأولى تحت قيادة مارسيل كولر منذ توليه المهمة.

لاحظ خريطة تحركات يحيى عطية الله أمام الزمالك

الأهلي رغم كل ما سبق ذكره استخدم سلاحه المعتاد ونجح في مباغتة خصمه.

أكرم توفيق لاعب الوسط صاحب الأدوار الدفاعية، بدا وكأنه حصل على تعليمات خاصة من مارسيل كولر بتقديم الزيادة العددية لخط الهجوم.

كولر قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه سيكون لديه مفاجأة في تشكيل فريقه أمام الزمالك، لكن المدرب السويسري لم يحدث أي تغييرات على مستوى الأسماء وقد تكون انطلاقات أكرم توفيق هى المفاجاة التي أشار إليها السويسري.

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أكرم توفيق كان له نصيب الأسد في المساهمة بهدف الأهلى بعدما تحصل على كرة جزاء نجح وسام أبو علي في تسجيلها بشباك محمد عواد.

انطلاقات أكرم استمرت في الشوط الثاني من المباراة، خاصة في الجانب الأيمن للنادي الأهلي، لكن الحالة البدنية الجيدة للاعبي الزمالك والتركيز في الشوط الثاني منعت تكرار ما حدث في الشوط الأول.

لاحظ خريطة تحركات أكرم توفيق أمام الزمالك

القضاء على الآفة

في الشوط الثاني اختلف الأمر وقضى الزمالك على أكبر مشاكله وحاول على مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة.

الزمالك سدد 9 تسديدات في الشوط الثاني من المباراة منهم تسديدتين على المرمى ، وهذا ما افتقده بشوط المباراة الأولى.

والفارق هنا أن زيزو اقترب أكثر من منطقة جزاء الاهلي وسدد كرتين، الأولى كادت تخدع الشناوي والثانية كانت في طريقها للمرمى لولا اصطدمها بزميله ناصر منسي.

الزمالك بدا أيضا أكثر تماسكا وتنظيما بالجانب الدفاعي في الشوط الثاني وتلاشت الأخطاء الفردية.

ولك أن تعلم أن الأهلي سدد لأول مرة على مرمى الزمالك في الشوط الثاني عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، أي استمر 36 دقيقة كاملة في الشوط الثاني من دون أي تسديدة على مرمى الزمالك.

الرجل غير المتوقع

قرر جوميز إشراك ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76 و7 ثواني.

ناصر منسي سجل قبل مباراة الأهلي في السوبر، هدفا وحيدا مع الزمالك كبديل وجاء في شباك بروكسي بدور الـ32 من كأس مصر 2023-2024.

منسي لعب مباراتين سابقتين أمام الأهلي ولم تكن له أي بصمة واضحة، لذلك لم يكن نجاحه بالتسجيل في مباراة معقدة بهذه الطريقة.

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لكن منسي وبعد 40 ثانية فقط أدرك التعادل من اللمسة الأولى بعد عرضية متقنة من عمر جابر من الجهة اليمنى.

وأصبح هذا الهدف رقم 13 لناصر منسي مع الزمالك منذ انضمامه قادما من البنك الأهلي.

لاحظ خريطة تحركات ناصر منسي أمام الأهلي

ناصر منسي نال جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقال ناصر منسي عقب المباراة عبر إم بي سي مصر: "جماهير الزمالك العظيمة لم يكن ينبغي أن تخرج حزينة. أقول لجماهير الزمالك إن شاء الله سنجلب لكم بطولات كثيرة في الفترة المقبلة".

الزمالك وجه االشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الجائزة المالية التي قدمها موسم الرياض للنادي.

وتبلغ القيمة المالية للمكافأة 1.5 مليون دولار وفقا لما أعلنه الزمالك في البيان.

كما نال الزمالك نصف مليون دولار هي الجائزة الرسمية للمسابقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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