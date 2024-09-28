الزمالك يشكر تركي آل الشيخ على مكافأة السوبر

وجه نادي الزمالك الشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الجائزة المالية التي قدمها موسم الرياض للنادي.

وتبلغ القيمة المالية للمكافأة 1.5 مليون دولار وفقا لما أعلنه الزمالك في البيان.

كما نال الزمالك نصف مليون دولار هي الجائزة الرسمية للمسابقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

وحسم الزمالك كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.