زيزو: الزمالك كبير وعيب ما يقال.. ورسالة لكل من قلل منا

"الزمالك فريق كبير أوي عيب ما يقال" هكذا تحدث أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عقب الفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحدث زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جمهور الزمالك أكثر من يستحق هذا الفوز واليوم تكلل مجهود الجميع بالفوز ببطولة تعطينا دوافع كبيرة في بداية الموسم".

وأكمل "أشكر كل من قلل من الزمالك وكلهم أعطونا دفعة كبيرة".

وأتم زيزو حديثه "ليس من حق أي شخص تقليله من الزمالك وتاريخ الزمالك أكبر من أي شخص سواء كان لاعب سابق أو لاعب حالي وأشكرهم على حديثهم".

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