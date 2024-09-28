شيكابالا: ما قيل عنا في الإعلام أعطانا الدافع للفوز.. الواحد منا بعشرين

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن أن الانتقادات التي تلقاها فريقه قبل السوبر الإفريقي كانت السبب الرئيسي خلف انتصار فريقه على الأهلي.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحدث شيكابالا عقب المباراة قائلا: "هناك العديد من الأشخاص خرجوا علينا عبر شاشات التلفاز وقالوا إن الزمالك لا يجب أن يسافر للسعودية لخوض المباراة كل هؤلاء أعطونا الدفاع للفوز".

وشدد "نحن اليوم نرد على كل هؤلاء، الواحد منا بعشرين فالزمالك نادي كبير للغاية".

وأردف "صنعت فيديو ضم كل تلك اللقطات وعرضته لكل اللاعبين حتى يعرفوا ما يقال عنهم وطالبتهم بالإيمان بأنفسنا".

وأكمل "من حق أي شخص أن يرشح أي فريق لكن الزمالك كبير على أي حد".

وبسؤاله عن إشادة محمد الشناوي قائد الأهلي بالزمالك في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة قال: "هذا طبيعي وكل اللاعبين يحترمون بعضهم البعض بشكل كبير وكل منا يحترم القميص الذي يرتديه".

وعن المباراة قال شيكابالا: "أثناء الإحماء كنت أتحدث مع مصطفى الزناري وتوقعت تسجيل ناصر منسي لهدف".

وواصل "لعبنا وسيطرنا على المباراة وكان التوفيق إلى جانبنا ولكنه لم يكن كذلك في نهائي كأس مصر الذي خسرناه ضد الأهلي".

وعن رسالته لجمهور الزمالك قال: "لن أستطيع أن أوفيهم حقهم مهما حدث".

وبسؤاله عن سبب تألق ناصر منسي أجاب مازحا "نادي النصر كان معسكره معنا في الفندق ذاته ورونالدو كان يقيم في نفس الدور الذي يتواجد فيه ناصر".

أما عن سر حديثه مع تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه السعودية قال: "يريد مني أن أمثل في أحد الأفلام فقلت له أنا ويل سميث وسأحصل على 3 أو 4 ملايين دولار".

ووجه شيكابالا رسالة في ختام حواره قائلا: "رسالة للإعلام المصري ياريت مش أي حد يطلع في التليفزيون يتكلم، الإعلام المصري كبير".

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