عبد الله السعيد: أعتز بأول بطولة لي مع الزمالك.. وآمنا بقدرتنا رغم تقدم الأهلي

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

أبدى عبد الله السعيد لاعب الزمالك سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وقال السعيد في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "أشكر جماهير الزمالك والحمد لله على أول بطولة لي مع الزمالك وأعتز بها كثيرا".

وأضاف "اللعب مع الزمالك والفوز ببطولة شرف كبير لي. حققنا بطولة كبيرة كنا بحاجة إليها".

وأكمل "تلقينا الهدف الأول ولكن تمكننا من التعويض وفزنا بركلات الترجيح، واللاعبون كانوا متكاتفين على قلب رجل واحد".

وأوضح "كنا نصدق قدرتنا على العودة بالفوز رغم هدف الأهلي".

واختتم "أكبر ضغط علينا كان رغبتنا في إسعاد جماهير الزمالك التي تعبت مع الفريق في ظروف صعبة للغاية".

وحسم الزمالك السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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