السوبر الإفريقي - ناصر منسي رجل مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 23:37

كتب : محمود حمدي

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

نال ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وأدرك ناصر منسي التعادل لـ الزمالك في شباك الأهلي بعد أقل من دقيقة على نزوله كبديل.

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وشارك ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76 و7 ثواني.

وبعد 40 ثانية فقط أدرك التعادل من اللمسة الأولى بعد عرضية متقنة من عمر جابر من الجهة اليمنى.

وأصبح هذا الهدف رقم 13 لناصر منسي مع الزمالك منذ انضمامه قادما من البنك الأهلي.

وقال ناصر منسي عقب المباراة عبر إم بي سي مصر: "جماهير الزمالك العظيمة لم يكن ينبغي أن تخرج حزينة. أقول لجماهير الزمالك إن شاء الله سنجلب لكم بطولات كثيرة في الفترة المقبلة".

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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