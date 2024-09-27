السوبر الإفريقي - ناصر منسي رجل مباراة الأهلي والزمالك
الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 23:37
كتب : محمود حمدي
نال ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.
وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.
وأدرك ناصر منسي التعادل لـ الزمالك في شباك الأهلي بعد أقل من دقيقة على نزوله كبديل.
وشارك ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76 و7 ثواني.
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