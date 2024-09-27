كرة يد - الزمالك يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية بالفوز على توباتي البرازيلي

تغلب الزمالك ضد توباتي البرازيلي في الجولة الأولى كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 (سوبر جلوب).

وحقق الأبيض الفوز بنتيجة 30-25.

الشوط الثاني شهد عودة مقتضبة للفريق البرازيلي، الذي قلص الفارق بعد نهاية الشوط الأول بتفوق كاسح للزمالك 18-6.

وفاز كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك بجائزة رجل المباراة.

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستضيف مصر النسخة الحالية من البطولة.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.