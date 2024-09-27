كرة يد - الزمالك يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية بالفوز على توباتي البرازيلي
الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 23:07
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك ضد توباتي البرازيلي في الجولة الأولى كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 (سوبر جلوب).
وحقق الأبيض الفوز بنتيجة 30-25.
الشوط الثاني شهد عودة مقتضبة للفريق البرازيلي، الذي قلص الفارق بعد نهاية الشوط الأول بتفوق كاسح للزمالك 18-6.
وفاز كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك بجائزة رجل المباراة.
وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستضيف مصر النسخة الحالية من البطولة.
وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.
ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.
وجاءت قرعة البطولة
المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.
المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.
ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.
ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.
وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.