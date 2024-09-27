السوبر الإفريقي - قبل تنفيذ ضربة الجزاء.. خروج لاعبي الزمالك من أرض الملعب

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

اعتراض لاعبي الزمالك على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لـ الأهلي

طلب عبد الواحد السيد المشرف على الكرة في نادي الزمالك خروج لاعبي الفريق من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للأهلي في السوبر الإفريقي 2024.

ويلتقي الفريقان في المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال.

واحتسب معتز إبراهيم الحكم الليبي ركلة جزاء لصالح الأهلي على الزمالك في الدقيقة 38.

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وعاد الحكم لتقنية الفيديو من مراجعة وجود خطأ لصالح أكرم توفيق على حمزة المثلوثي.

واحتسب الليبي ركلة جزاء للأهلي وأشهر بطاقة صفراء للمدافع التونسي.

وأبدى لاعبو الزمالك اعتراضهم بكل قوة على قرار الحكم وتحصل سيف الدين الجزيري على بطاقة صفراء أخرى.

وبعد 3 دقائق من توقف اللعب دخل عبد الواحد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مطالبين لاعبي الأبيض بالخروج من أرض الملعب.

وتوقفت المباراة عدة دقائق وعاد لاعبو الزمالك لاستكمال اللقاء وتنفيذ ركلة الجزاء.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من علامة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

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