السوبر الإفريقي - قبل تنفيذ ضربة الجزاء.. خروج لاعبي الزمالك من أرض الملعب

طلب عبد الواحد السيد المشرف على الكرة في نادي الزمالك خروج لاعبي الفريق من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للأهلي في السوبر الإفريقي 2024.

ويلتقي الفريقان في المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال.

واحتسب معتز إبراهيم الحكم الليبي ركلة جزاء لصالح الأهلي على الزمالك في الدقيقة 38.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو من مراجعة وجود خطأ لصالح أكرم توفيق على حمزة المثلوثي.

واحتسب الليبي ركلة جزاء للأهلي وأشهر بطاقة صفراء للمدافع التونسي.

وأبدى لاعبو الزمالك اعتراضهم بكل قوة على قرار الحكم وتحصل سيف الدين الجزيري على بطاقة صفراء أخرى.

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وبعد 3 دقائق من توقف اللعب دخل عبد الواحد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مطالبين لاعبي الأبيض بالخروج من أرض الملعب.

وتوقفت المباراة عدة دقائق وعاد لاعبو الزمالك لاستكمال اللقاء وتنفيذ ركلة الجزاء.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من علامة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.