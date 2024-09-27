السوبر الإفريقي - قبل تنفيذ ضربة الجزاء.. خروج لاعبي الزمالك من أرض الملعب
الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 21:47
كتب : FilGoal
طلب عبد الواحد السيد المشرف على الكرة في نادي الزمالك خروج لاعبي الفريق من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للأهلي في السوبر الإفريقي 2024.
ويلتقي الفريقان في المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال.
واحتسب معتز إبراهيم الحكم الليبي ركلة جزاء لصالح الأهلي على الزمالك في الدقيقة 38.
وعاد الحكم لتقنية الفيديو من مراجعة وجود خطأ لصالح أكرم توفيق على حمزة المثلوثي.
واحتسب الليبي ركلة جزاء للأهلي وأشهر بطاقة صفراء للمدافع التونسي.
وأبدى لاعبو الزمالك اعتراضهم بكل قوة على قرار الحكم وتحصل سيف الدين الجزيري على بطاقة صفراء أخرى.
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حالة مثيرة للجدل في مباراة الأهلي والزمالك#كأس_السوبر_الإفريقي | #الاهلي_الزمالك#cafsupercup pic.twitter.com/hO1l298EYd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2024
وبعد 3 دقائق من توقف اللعب دخل عبد الواحد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مطالبين لاعبي الأبيض بالخروج من أرض الملعب.
وتوقفت المباراة عدة دقائق وعاد لاعبو الزمالك لاستكمال اللقاء وتنفيذ ركلة الجزاء.
وسجل الفلسطيني وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي من علامة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.