السوبر الإفريقي - بعد 25 دقيقة فقط.. محمد هاني يخرج مصابا وعمر كمال بديلا له

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد الاتحاد

أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلا اضطراريا بعد مرور 25 دقيقة فقط من مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية ضمن نهائي السوبر الإفريقي.

وتعرض هاني للإصابة بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

هاني سقط في أرضية الملعب وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

وقرر مارسيل كولر الدفع بعمر كمال بدلا من محمد هاني في الدقيقة 25 ليشغل مركز الظهير الأيمن.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

محمد هاني
نرشح لكم
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة جوميز: هذا ما قاله المثلوثي عن ركلة الجزاء.. وموقفي من العودة للسعودية حسام عبد المجيد: السوبر الإفريقي سيُحدث فارقا كبيرا لـ الزمالك هذا الموسم السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد عواد: عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر الإفريقي وأنني سأكون سببا بالفوز مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب زيزو: قرار البقاء في الزمالك الأعظم في حياتي.. وكنت سأسدد الركلة الخامسة
أخر الأخبار
نيرة الأحمر: الله لم يرضَ بالظلم.. وتحملنا ما لم يتحمله أحد 51 ثاتيه | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي 10 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة 14 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
جوميز: هذا ما قاله المثلوثي عن ركلة الجزاء.. وموقفي من العودة للسعودية 17 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
حسام عبد المجيد: السوبر الإفريقي سيُحدث فارقا كبيرا لـ الزمالك هذا الموسم 27 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد 27 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
عواد: عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر الإفريقي وأنني سأكون سببا بالفوز 33 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب 40 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري