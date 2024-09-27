السوبر الإفريقي - بعد 25 دقيقة فقط.. محمد هاني يخرج مصابا وعمر كمال بديلا له

أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلا اضطراريا بعد مرور 25 دقيقة فقط من مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية ضمن نهائي السوبر الإفريقي.

وتعرض هاني للإصابة بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

هاني سقط في أرضية الملعب وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

وقرر مارسيل كولر الدفع بعمر كمال بدلا من محمد هاني في الدقيقة 25 ليشغل مركز الظهير الأيمن.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.