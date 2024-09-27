بيولي يقود النصر للفوز الثالث تواليا على الوحدة.. ورونالدو يزاحم بنزيمة وميتروفيتش

حقق الإيطالي ستيفانو بيولي انتصاره الثالث مع نادي النصر السعودي بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وفاز النصر على الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 41.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 56 من المباراة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 11 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الوحدة عند 4 نقاط في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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بيولي حقق انتصاره الثالث مع نادي النصر بعدما فاز على الاتفاق بالجولة الرابعة 3-0، وتخطى عقبة الحزم في دور الـ32 من كأس ملك السعودية 2-1.

في المقابل تلقى الوحدة الهزيمة الثالثة على التوالي بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

البرازيلي أنجيلو جابرييل القادم من تشيلسي سجل أول أهدافه بقميص النصر.

فيما وصل رونالدو إلى الهدف الرابع في الموسم الحالي من الدوري السعودي بفارق 4 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ8 أهداف، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة صاحب الـ5 أهداف.

يذكر أن رونالدو حطم في الموسم المنصرم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفا.