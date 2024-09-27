بيولي يقود النصر للفوز الثالث تواليا على الوحدة.. ورونالدو يزاحم بنزيمة وميتروفيتش

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حقق الإيطالي ستيفانو بيولي انتصاره الثالث مع نادي النصر السعودي بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.

وفاز النصر على الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة 41.

أخبار متعلقة:
قرعة كأس ملك السعودية - بوجود الهلال والنصر والاتحاد.. مواجهات قوية في دور الـ 16 الدوري السعودي - النصر يستعيد رونالدو أمام الوحدة أسوة بـ النصر.. الهلال يطلق قناته بيولي: إراحة كريستيانو رونالدو أفادت النصر بشيئين

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 56 من المباراة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 11 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد نادي الوحدة عند 4 نقاط في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري السعودي.

بيولي حقق انتصاره الثالث مع نادي النصر بعدما فاز على الاتفاق بالجولة الرابعة 3-0، وتخطى عقبة الحزم في دور الـ32 من كأس ملك السعودية 2-1.

في المقابل تلقى الوحدة الهزيمة الثالثة على التوالي بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

البرازيلي أنجيلو جابرييل القادم من تشيلسي سجل أول أهدافه بقميص النصر.

فيما وصل رونالدو إلى الهدف الرابع في الموسم الحالي من الدوري السعودي بفارق 4 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ8 أهداف، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة صاحب الـ5 أهداف.

يذكر أن رونالدو حطم في الموسم المنصرم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفا.

النصر الوحدة السعودي رونالدو الدوري السعودي
نرشح لكم
الزمالك يشكر تركي آل الشيخ على مكافأة السوبر تشكيل النصر - عودة رونالدو وغياب بروزوفيتش أمام الوحدة في الدوري السعودي الرياضية السعودية: فيتوريا يوافق على تدريب الأهلي قرعة كأس ملك السعودية - بوجود الهلال والنصر والاتحاد.. مواجهات قوية في دور الـ 16 محرز يعزز خيارات أهلي جدة أمام القادسية الدوري السعودي - النصر يستعيد رونالدو أمام الوحدة في غياب طارق حامد.. ضمك يودع كأس السعودية أمام فريق من الدرجة الثانية رغم السقوط المدوي في الكأس.. أهلي جدة يرفض التخلي عن يايسله
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وسننافس على جميع البطولات 6 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
الزمالك يشكر تركي آل الشيخ على مكافأة السوبر 17 دقيقة | الكرة المصرية
نبيل عماد: إمام عاشور أخطأ في حقي وحق والدي المتوفي.. وواجهنا ناديا مدعوما من كل شيء 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
زيزو: قرار البقاء في الزمالك الأعظم في حياتي.. وكنت سأسدد الركلة الخامسة 31 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مؤتمر كولر: لم نستغل الفرص أمام الزمالك.. والضغط كان سبب هذا التصريح قبل المباراة 33 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
زيزو: الزمالك كبير وعيب ما يقال.. ورسالة لكل من قلل منا 43 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
شيكابالا: ما قيل عنا في الإعلام أعطانا الدافع للفوز.. الواحد منا بعشرين 57 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
جوميز: البعض قال إننا لا يجب أن نسافر لأننا سنخسر.. ولكني أشكرهم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري