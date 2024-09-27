السوبر الإفريقي - الأكبر عمرا.. عبد الله السعيد يكسر رقم وائل جمعة

أصبح عبد الله السعيد لاعب الزمالك أكبر لاعب مشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا.

ويخوض السعيد اللقاء بعمر 39 عاما وشهران و13 يوما.

وتخطى السعيد زميله السابق وائل جمعة الذي خاض السوبر الإفريقي في 2014 بعمر 38 عاما و6 أشهر و17 يوما.

وفاز الأهلي بالسوبر في 2014 آنذاك بنتيجة 3-2.

وانضم عبد الله السعيد للزمالك في يناير الماضي قادما من بيراميدز.

وسبق أن توج السعيد بلقب السوبر الإفريقي مرتين في نسختي 2013 و2014 مع الأهلي.

وفي حال سجل السعيد في اللقاء سيصبح أكبر لاعب تسجيلا في تاريخ السوبر الإفريقي متخطيا محمد بركات لاعب الأهلي السابق بعمر 36 عاما و5 أشهر و16 يوما في سوبر 2013 ضد ليوباردرز.

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وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.