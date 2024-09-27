بمشاركة عبد القادر.. بن مالانجو يخطف نقطة قاتلة لقطر من أم صلال

شارك أحمد عبد القادر مع نادي قطر في خطف نقطة التعادل أمام أم صلال في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وظهر الجناح المُعار من الأهلي في التشكيل الأساسي للمباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 بين الفريقين.

وتقدم أم صلال بهدف في الدقيقة 57 بفضل هدف عكسي عن طريق عيسى أحمد.

وبعد 3 دقائق أضاف أنطونيو منسي الهدف الثاني.

وقلص الكونغولي بن مالانجو الفارق في الدقيقة 65 بعد عرضية من بدر بانون.

وخرج عبد القادر في الدقيقة 87 وحل علي عوض بدلا منه.

وبرأسية أخرى سجل مالانجو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+6 وخطف نقطة لفريقه.

التعادل أبقى نادي قطر في المركز الـ 11 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط.

فيما ظل أم صلال في المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط بفارق 5 نقاط عن الدحيل المتصدر.