بمشاركة عبد القادر.. بن مالانجو يخطف نقطة قاتلة لقطر من أم صلال

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

شارك أحمد عبد القادر مع نادي قطر في خطف نقطة التعادل أمام أم صلال في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وظهر الجناح المُعار من الأهلي في التشكيل الأساسي للمباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة نادي قطر يعلن إصابة أحمد عبد القادر مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر مغربي جديد مع أحمد عبد القادر.. يوسف سفري مديرا فنيا لنادي قطر

وتقدم أم صلال بهدف في الدقيقة 57 بفضل هدف عكسي عن طريق عيسى أحمد.

وبعد 3 دقائق أضاف أنطونيو منسي الهدف الثاني.

وقلص الكونغولي بن مالانجو الفارق في الدقيقة 65 بعد عرضية من بدر بانون.

وخرج عبد القادر في الدقيقة 87 وحل علي عوض بدلا منه.

وبرأسية أخرى سجل مالانجو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+6 وخطف نقطة لفريقه.

التعادل أبقى نادي قطر في المركز الـ 11 -قبل الأخير- برصيد 4 نقاط.

فيما ظل أم صلال في المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط بفارق 5 نقاط عن الدحيل المتصدر.

أحمد عبد القادر نادي قطر الدوري القطري أم صلال
نرشح لكم
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يرتقي لوصافة الدوري القطري بثلاثية ضد الخور انتهت الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(3) فيكتوريا بلزن.. تعادل مثير بمشاركة تريزيجيه مع الريان.. فيراتي يقود العربي للفوز الأول في الدوري القطري رقم قياسي جديد.. صلاح ثالث أكثر بديل تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول مواعيد مباريات الخميس 26 سبتمبر 2024.. مرموش في الدوري الأوروبي كرة يد - لشبونة ينتصر على فيزبريم في مواجهة علي والدرع.. وانتصار برشلونة بدوري الأبطال ظهور عبد المنعم الأوروبي الأول يتأجل.. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في كأس الرابطة
أخر الأخبار
جوميز: البعض قال إننا لا يجب أن نسافر لأننا سنخسر.. ولكني أشكرهم 48 ثاتيه | الكرة الإفريقية
ناصر منسي: جماهير الزمالك لا ينبغي أن تخرج حزينة.. ونعدهم ببطولات عديدة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الله السعيد: أعتز بأول بطولة لي مع الزمالك.. وآمنا بقدرتنا رغم تقدم الأهلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر الإفريقي - ناصر منسي رجل مباراة الأهلي والزمالك 21 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
تكررت الليلة البيضاء بعد 30 سنة.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويتوج بكأس السوبر الإفريقي 31 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد - الزمالك يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية بالفوز على توباتي البرازيلي 51 دقيقة | كرة يد
السوبر الإفريقي – من اللمسة الأولى.. ناصر منسي يتعادل لـ الزمالك بعد 40 ثانية 57 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - وسام أبو علي أول فلسطيني يسجل في تاريخ البطولة.. واللاعب الـ 13 ساعة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 3 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير