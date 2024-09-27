انتهت في سوبر جلوب - الزمالك (30)-(25) توباتي البرازيلي

يلعب الزمالك ضد توباتي البرازيلي في الجولة الأولى كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 (سوبر جلوب).

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستضيف مصر النسخة الحالية من البطولة.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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نهاية المباراة: 30-25 لصالح الزمالك

27-17

23-7 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الزمالك 18-6 توياتي

12-4 للأبيض

الزمالك يسيطر على الوضع.. 7-2

تقدم الفريق البرازيلي 1-0

بداية المباراة