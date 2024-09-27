كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يضم النيجيري أبيه

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:41

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

إيمانويل أبيه

أعلن الاتحاد السكندري عن تعاقده مع المهاجم النيجيرى إيمانويل أبيه بعقد يمتد لموسمين.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل أيام عن وصول أبيه إلى مصر تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري.

المهاجم النيجيري صاحب الـ 27 عاما بدأ مسيرته مع فريق ألكالا الإسباني ومر بأكثر من فريق إسباني أبرزهم الفريق الرديف لسيلتا فيجو وتينيريفي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

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ولعب أبيه آخر موسمين بقميص صباح الأذربيجاني.

وبقميص صباح شارك أبيه في 76 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفا وصنع 8.

وخلال الموسم الماضي سجل أبيه 5 أهداف وصنع 5 آخرين مع صباح خلال 38 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف بدوري المؤتمر الأوروبي وصنع آخر في شباك فريق ريجاس اللاتفي.

كما علم FiGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد قد توصل لاتفاق مع أحمد دعدور حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق لضمه.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري بالمركز الـ 11 في الموسم الماضي.

وسيقود تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

الاتحاد السكندري إيمانويل أبيه
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