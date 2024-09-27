السوبر الإفريقي - "حناجرنا أبدا لن تصمت".. شاهد دخلة جمهور الزمالك أمام الأهلي

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

"حناجرنا أبدا لن تصمت، مجدنا محال أن يسقط" هذه كانت رسالة جمهور الزمالك في دخلته استعدادا للقاء السوبر الإفريقي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

ورفع جمهور الزمالك دخلة ثلاثية الأبعاد تواجد في وسطها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وخلفه مشجعين للنادي الأبيض.

وتواجد على يمين الدخلة جملة "حناجرنا أبدا لن تصمت" وعلى يسارها "مجدنا محال أن يسقط".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعدها رفع جمهور الزمالك لافتة جديدة كُتب عليها "بعزيمتك تجد طريق عودتك، الكنز في الرحلة".

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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