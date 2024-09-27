السوبر الإفريقي - "حناجرنا أبدا لن تصمت".. شاهد دخلة جمهور الزمالك أمام الأهلي
الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:36
كتب : FilGoal
"حناجرنا أبدا لن تصمت، مجدنا محال أن يسقط" هذه كانت رسالة جمهور الزمالك في دخلته استعدادا للقاء السوبر الإفريقي.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.
ورفع جمهور الزمالك دخلة ثلاثية الأبعاد تواجد في وسطها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وخلفه مشجعين للنادي الأبيض.
وتواجد على يمين الدخلة جملة "حناجرنا أبدا لن تصمت" وعلى يسارها "مجدنا محال أن يسقط".
عشان الزمالك جينا، معاكوا نرجع اللى فات ⚪️#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/eh2PNXptj6— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 27, 2024
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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وبعدها رفع جمهور الزمالك لافتة جديدة كُتب عليها "بعزيمتك تجد طريق عودتك، الكنز في الرحلة".
الكنز في الرحلة 🖼#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/g9DXP1GuTn— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 27, 2024
وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.
يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.
وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.