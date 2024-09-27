كرة يد – بفارق 34 هدفا.. الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية 2024

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - جامعة سيدني - سوبر جلوب 2024

اكتسح الأهلي ضيفه جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15 في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2024 لكرة اليد (سوبر جلوب).

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تستضيف مصر النسخة الحالية من البطولة.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 20-6، وفي الشوط الثاني تفوق بنتيجة 29-9، محققا فوزا كبيرا.

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وسيلتقي جامعة سيدني غدا السبت مع برشلونة الإسباني في الجولة الثانية.

فيما تختتم مباريات المجموعة يوم الأحد بلقاء الأهلي ضد برشلونة بطل أوروبا والعالم.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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