انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الزمالك.. الفارس الأبيض بطل الكأس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي التي تقام في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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وسام أبو علي يهدر الركلة الخامسة للأهلي والزمالك يفوز بكأس السوبر بنتيجة 4-3.

حسام عبد المجيد يسجل الركلة الرابعة بنجاح.

طاهر محمد طاهر يسجل الركلة الرابعة بنجاح.

ناصر منسي يسجل الركلة الثالثة بنجاح.

يحيى عطية الله يهدر الركلة الثالثة للأهلي.

حمزة المثلوثي يسجل الركلة الثانية بنجاح.

عمر كمال يسجل الركلة الثانية بنجاح.

عبد الله السعيد يسجل الركلة الأولى بنجاح.

رامي ربيعة يسجل الركلة الأولى بنجاح.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق90+5: خطأ للأهلي من على يسار منطقة الجزاء.

ق90+1: رأسية من ناصر منسي مرت بجوار المرمى بقليل.

ق88: مشاركة زياد كمال ومحمد شحاتة بدلا من دونجا وعمر جابر.

ق84: تبديلان للأهلي بمشاركة كوكا ورضا سليم بدلا من مروان عطية وحسين الشحات.

ق82: تسديدة من الشحات تصدى لها عواد.

ق79: تسديدة قوية من زيزو ارتطمت في جسد ناصر منسي.

ق77: جووول ناصر منسي يدرك التعادل للزمالك بتسديدة على الطائر بعد عرضية من عمر جابر.

ق76: تبديلان للزمالك بمشاركة ناصر منسي وعمر فرج بدلا من الجزيري وناصر ماهر.

ق66: تبديلان للأهلي بمشاركة أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من إمام عاشور وبيرسي تاو.

ق63: تبديل للزمالك بخروج مصطفى شلبي ومشاركة كونراد ميشالاك.

ق58: تسديدة من زيزو تصدى لها الشناوي على مرتين والزمالك يطالب بركلة جزاء بداعي تدخل يد الشناوي على ناصر ماهر.

ق57: تسديدة قوية من ناصر ماهر مرت أعلى المرمى بقليل.

ق53: تسديدة من مصطفى شلبي مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45+8: ضغط للزمالك ودفاع الأهلي بالمرصاد.

ق45+5: لاعبو الزمالك يطالبون بركلة جزاء بداعي عرقلة عمر كمال لدونجا.

ق45+2: تسيدة قوية من الشحات تصدى لها عواد بثبات.

ق45: 10 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جووول وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء.

ق43: لاعبو الزمالك يعودون للملعب.

ق40: عبد الواحد السيد مدير الكرة يطلب من لاعبي الزمالك الخروج من الملعب وترك المباراة.

ق37: ركلة جزاء للأهلي وإنذار للمثلوثي وسيف الجزيري بداعي الاعتراض.

ق34: الفيديو يراجع احتمالية وجود ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة المثلوثي لأكرم توفيق.

ق33: حطأ للأهلي من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة عمر جابر للشحات.

ق33: أكرم توفيق ينطلق في هجمة سريعة لكن تسديدته كانت ضعيفة للغاية.

ق27: تبديل اضطراري أول للأهلي بمشاركة عمر كمال بدلا من محمد هاني للإصابة.

ق25: محمد هاني يسقط مصابا.

ق11: رأسية من المثلوثي بعد عرضية طولية من عبد الله السعيد ارتطمت في الشباك من أعلى.

ق9: تسديدة من ناصر ماهر مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق8: عواد يتألق ويحرم وسام أبو علي من هدف رائع من ركلة حرة.

ق5: خطأ للأهلي بعد تدخل حسام عبد المجيد على وسام أبو علي.

انطلاق المباراة.