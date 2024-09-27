تشكيل السوبر الإفريقي – بنتايك يبدأ مع الزمالك.. ومصطفى شلبي وناصر ماهر أساسيان ضد الأهلي

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 19:56

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

يتواجد محمود بنتايك للمرة الأولى كأساسي مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق معارا من سانت إيتيان الفرنسي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمود بنتايك- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- عمر جابر

في الوسط الدفاعي: نبيل عماد- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: مصطفى شلبي- ناصر ماهر- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

واستبعد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك من قائمة المباراة كل من محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد السيد وأحمد محمود وحسام أشرف.

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