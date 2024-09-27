قائمة البرازيل - ثنائي جديد وعودة رافينيا ومارتينيلي لمواجهتي تشيلي وبيرو

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة مكونة من 26 لاعبا لمواجهتي تشيلي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع تشيلي في سانتياجو يوم 10 أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة، ثم يستضيف بيرو في ملعب ماني جارينيشيا في الجولة العاشرة يوم 15 أكتوبر.

وشهدت القائمة ظهور جديد لكل من أيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو، وأبنير ظهير أولمبيك ليون الفرنسي.

كما عاد الرباعي رافينيا وجابريل مارتينيلي وجيلسون بريمير وفاندرسون لقائمة البرازيل.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – أبنير (ليون الفرنسي) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – جيلسون بريمير (يوفنتوس ألإيطالي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو البرازيلي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إندريك فيليبي (ريال مدريد الإسباني) – إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي) – جابريل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) – لويس هنريكي (بوتافوجو البرازيلي) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

وعاد إيجور جيسوس للبرازيل قادما من شباب أهلي دبي الإماراتي وشارك في 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

فيما خاض أبنير الذي يشغل مركز الظهير الأيسر 5 مباريات بقميص ليون الموسم الجاري قادما من ريال بيتيس الإسباني.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وخسر السامبا في التوقف الدولي الأخير من باراجواي بهدف دون رد، وفاز على الإكوادور بنفس النتيجة.