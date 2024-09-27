تشكيل السوبر الإفريقي – ياسر إبراهيم في الدفاع.. ووسام أبو علي يقود الهجوم ضد الزمالك

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 19:50

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي ضد جور ماهيا

يقود وسام أبو علي هجوم الأهلي في مواجهة الزمالك خلال السوبر الإفريقي 2024 والذي يقام في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا -معقل الهلال- السوبر الإفريقي والذي سيبدأ في التاسعة مساءً.

ويتواجد ياسر إبراهيم في قلب الدفاع، ويجاور رامي ربيعة الذي يشارك في السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في مسيرته.

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وفضّل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الدفع بالثنائي مروان عطية وأكرم توفيق في خط الوسط بجوار إمام عاشور.

كما يظهر المغربي يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر في ثالث مبارياته مع الأهلي منذ انضمامه في الصيف الجاري.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – أشرف داري– عمر كمال - محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر – رضا سليم

وخرج الثلاثي من قائمة المباراة: يوسف أيمن وحمزة علاء وعمر الساعي

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وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

الأهلي تشكيل السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي
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