توتنام مهدد بالحرمان من سون أمام مانشستر يونايتد

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

سون

بات نادي توتنام مهددا بالحرمان من خدمات نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال مواجهة مانشستر يونايتد.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أن سون سيئ للغاية. يريد التدريب غدا، لذا سنرى كيف تسير الأمور".

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وأوضح " سننتظر حتى الانتهاء من تدريب غدا ونتخذ القرار . لدينا يوم آخر في جعبتنا لمنحه كل الفرصة للجاهزية".

ويحتل يونايتد المركز الـ11 في الدوري بسبع نقاط خلف توتنام بفارق الأهداف.

ولم يستكمل سون مباراة توتنام التي فاز بها يوم الخميس على كاراباخ في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد شعوره بالتعب في عضلة الفخذ الخلفية.

سون شارك مع توتنام خلال 7 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

الكوري الجنوبي صاحب الـ32 عاما كان هداف توتنام في الموسم الماضي برصيد 17 هدفاً في جميع المسابقات.

مانشستر يونايتد توتنام سون هيونج مين
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