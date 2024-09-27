فوت ميركاتو: رغم خضوعه للكشف الطبي.. السد القطري يخطف وناس من أولمبياكوس

اقترب نادي السد القطري من التعاقد مع الجزائري أدم وناس رغم تواجده في اليونان وإجرائه الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى أولمبياكوس.

وناس يمكنه الانتقال لأي فريق، بعدما أصبح لاعبا حرا عقب انتهاء عقده مع ليل الفرنسي الصيف الماضي.

وبحسب فوت ميركاتو، فإن السد يحاول تحويل صفقة انتقال آدم وناس من أولمبياكوس، وأن المفاوضات وصلت بالفعل إلى مرحلتها النهائية مع النادي القطري الذي بات الأقرب".

وأضاف: "وناس موجود حاليا في أثينا وقد أجرى الفحص الطبي، لكن اللاعب الجزائري يريد الآن الانضمام إلى السد القطري".

وأوضحت التقارير أن وناس يفضل العرض القطري الأفضل ماليا من عرض أولمبياكوس اليوناني.

وقبل رحلته مع ليل التي استمرت موسمين، كان الدولي الجزائري قد انضم إلى نابولي في صيف 2017 بعد موسمين ناجحين مع بوردو الفرنسي خاض خلالهما 60 مباراة وسجل 10 أهداف في جميع المسابقات.

وفي صيف 2019 عاد الجناح الجزائري إلى الدوري الفرنسي من خلال إعارة لمدة عام واحد إلى صفوف نيس.

وخاض وناس مع نيس 19 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين في جميع المسابقات قبل العودة إلى نابولي.

وبشكل عام خاض وناس 67 مباراة مع نادي نابولي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا.